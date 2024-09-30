Kuşadasıspor'da Ataman gitti

Kuşadasıspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4 maçta galibiyet alamayıp son sıraya düştükten sonra Teknik Direktör Bülent Ataman ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor'da Ataman gitti
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30 Eylül 2024 16:50
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta stadı halen hazır durumda olmadığı için bu kez Tire yerine Didim'de oynadığı maçta Bornova 1877'ye de 3-2 yenilerek 4'te 0 çekip dibe demir atan Kuşadasıspor'da Teknik Direktör Bülent Ataman'la yollar ayrıldı. 
 Grupta puansız son sırada kalan siyah-beyazlılarda Bornova maçının da kaybedilmesi üzerine akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu Bülent Ataman ile yolları ayırma kararı aldı. Sezon başından bu yana galibiyet alamayan Kuşadasıspor'un yeni teknik direktörü çok kısa süre içinde açıklanacağı, bu süre zarfında takımı Yardımcı Antrenör Özer Erdem'in çalıştıracağı bildirildi.

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