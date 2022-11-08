Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde 9 Kasım Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
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