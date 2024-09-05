Kulüpler Birliği, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanıyor

Kulüpler Birliği toplantısı bugün Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak. İlk kez bir kulübün tesisinde yapılacak toplantı saat 11.00'de başlayacak.
Toplantıda gündemdeki konular dışında ligdeki yabancı oyuncu kontenjanında da dile getirileceği öğrenildi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı yapması bekleniyor.
Toplantı sonrası kulüp başkanlarının Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yemek yiyeceği öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bu sezon yapacağı toplantıları farklı kulüplerin tesislerinde gerçekleştireceği de gelen bilgiler arasında.
Toplantıda gündemdeki konular dışında ligdeki yabancı oyuncu kontenjanında da dile getirileceği öğrenildi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı yapması bekleniyor.
Toplantı sonrası kulüp başkanlarının Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yemek yiyeceği öğrenildi. Kulüpler Birliği'nin bu sezon yapacağı toplantıları farklı kulüplerin tesislerinde gerçekleştireceği de gelen bilgiler arasında.
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