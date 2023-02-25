Kulüp başkanları Kadıköy'de tribünde olacak

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadeleyi tüm kulüp başkanları tribünde takip edecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine Süper Lig kulüp başkanları Kadıköy'deki mücadeleyi yerinde izleyecek.
Fenerbahçe ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta erteleme maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine Süper Lig kulüp başkanları Kadıköy'deki mücadeleyi yerinde izleyecek.
Fenerbahçe ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta erteleme maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.
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