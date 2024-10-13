Kübra Dere'den gümüş madalya

Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kübra Dere'den gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2024 23:55
Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk triatlon yarışını 3,5 ay önce 2024 Ordu Triatlonu ile deneyimleyen Kübra Dere, Alhandra kentindeki Dünya Kupası'nda kürsü görmeyi başardı.

Kübra, ilk uluslararası yarışında PTS4 kategorisinde 01:36:53'lük derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery