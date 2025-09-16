16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Kovac: "Grup liderliği için güçlü bir oyun oynayacağız"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Kovac, açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Eylül 2025 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kovac: 'Grup liderliği için güçlü bir oyun oynayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac, yarın oynanacak Kanada maçına yönelik, "Grup liderliği için büyük bir motivasyonla güçlü bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Slobodan Kovac, Filipinler'de düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda milli takımın Kanada ile oynayacağı G Grubu üçüncü maçı öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kanada maçına yeni bir maç motivasyonla çıkacaklarını belirten Sırp başantrenör, şunları kaydetti:


"Şu ana kadar dünya bize çok saygı duymuyordu ama şu an tüm dünyaya Türkiye'nin üst seviye voleybol oynayabilecek kaliteye sahip bir takım olduğunu göstermenin zamanı. Kolay olmayacak ama adım adım ilerlemek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun herkese karşı kazanmaya çalışacağız. Herkese saygı duyuyoruz ama kendimizi de güveniyoruz."

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında çarşamba saat 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.

