Kovac: 'Grup liderliği için güçlü bir oyun oynayacağız'

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac, yarın oynanacak Kanada maçına yönelik, "Grup liderliği için büyük bir motivasyonla güçlü bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." dedi.Slobodan Kovac, Filipinler'de düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda milli takımın Kanada ile oynayacağı G Grubu üçüncü maçı öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.Kanada maçına yeni bir maç motivasyonla çıkacaklarını belirten Sırp başantrenör, şunları kaydetti:A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında çarşamba saat 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.