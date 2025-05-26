Kostic, Juventus'a geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve yarışta Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, rotasını gelecek sezona çevirdi.
Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.
JUVENTUS'A GERİ DÖNÜYOR!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.
Haberde, Kostic'in kulübüne olumlu geri dönüş sağladığı bilgisi yer alırken Sırp futbolcunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile olacağı ifade edildi.
KOSTIC'İN PERFORMANSI
Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.
JUVENTUS'A GERİ DÖNÜYOR!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.
Haberde, Kostic'in kulübüne olumlu geri dönüş sağladığı bilgisi yer alırken Sırp futbolcunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile olacağı ifade edildi.
KOSTIC'İN PERFORMANSI
Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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