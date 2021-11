Korver: "LeBron'un en etkileyici özelliği, devam edebilmesi"

Brooklyn Nets'in oyuncu geliştirme koçu Kyle Korver, eski takım arkadaşı olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in en etkileyici özelliğinin "devam edebilme yeteneği" olduğunu söyledi.



Korver, 'Old Man and the Three' podcast'inde JJ Redick ile konuşurken, James'in "devam edebilme yeteneğinin" en etkileyici özelliği olduğunu açıkladı:



"Zirveye çıkmak bir şeydir, orada kalmak başka bir şeydir. Bence onu büyük yapan şey ve en büyük özelliği, yaptığı şeyi sonraki gün tekrar yapabilmesi. Günden güne zihnini, bedenini ve ruhunu iyileştirebilme yeteneği inanılmaz... Vücuduna ve zanaatına olan bağlılığı harika... Michael Jordan, üç şampiyonluğun ardından bir mola vermek durumunda kalmıştı.



Michael ve LeBron karşılaştırması yapmayacağım. Yaptığı işe zaman ayırmakla kalmayıp, bunu ince eleyip sık dokuma şekli de çok etkileyici. Öyle değilmiş gibi gösteriyor.



O LeBron James. Üst üste Finallere çıktı, MVP oldu ve bir sürü başarı kazandı. Ama bana göre en büyük başarısı, devam edebilme yeteneği ve yapması gerekeni yapmak için zihinsel olarak odaklanabilmesi."