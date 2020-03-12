Koronavirüs önlemi; Metin Oktay selamı

Galatasaray Divan Kurulu'nun mart ayı olağan toplantısı dün gerçekleştirildi. Genel Kurul öncesi yapılan son divan kurulu toplantısı olması sebebiyle kritik olan toplantı beklendiği gibi gergin geçti. Eski başkan Dursun Özbek yaptığı sunumla kulübe gönderdiği haczin gerekçelerini anlatmaya çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de kürsüye gelerek Özbek'e cevap verdi. Özbek'e ait olan borcun ödeme planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz, "20 Ocak 2018'de seçim gerçekleştirildi, 24 Ocak'ta devir teslim yapıldı. 20-24 Ocak arasında yönetim kurulu toplanıyor ve yüzde 4'lük hisseyi rehin ediyor. Fakat özel kuruluş, Dursun Özbek seçimi kaybettiği için bunu vermiyor. Florya'yı aldığımız anda Dursun Özbek'ten haciz işlemi geldi" dedi."Ben Özbek'in ne düşmanıyım ne de rakibiyim" diyen Cengiz "Bize borç verdin. Biz bunu sana ödeyeceğiz ama sen bizi öyle bir sıkıştırdın ki. Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim" çıkışında bulundu. Cengiz'in "Divan Başkanı'yla uzun bir süreç yaşadık" dediği sırada Eşref Hamamcıoğlu "Nasıl uzun süreç? Hiç başlamadık ki!" diye müdahale etti. Buna karşılık "Laf atmayın!" diyen Cengiz "Konuşmamdan çok rahatsızsanız kürsüden inebilirim" diyerek rest çekti! "Hakaret ettiğiniz kimselere şimdi 'Sayın' diyorsunuz" sataşmasına karşılık da Cengiz "Ben kişisel olarak kimseyi kastetmedim" derken sözlerini Ziya Paşa'nın şiiriyle tamamladı; "Asaf'ın değerini bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insanın değerini âlemde insan olmayan!"Toplantıda ilginç anlar yaşandı. Uzun yıllardır camia içinde bulunan üyeler, birbirileriyle tokalaşmadı ve yalnızca selamlaştı. Başkan Mustafa Cengiz de yanına gelenleri elini kalbine götürüp 'Metin Oktay selamı'yla geçiştirdi. Cengiz ve yöneticiler ayrıca dezenfektan kullandı.Divan toplantısında üyelerden Ayhan Özmızrak konuşması sırasında "Değerli Başkan'ımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu" deyince Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler salondan çıktı.