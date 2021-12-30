Kore'de yılın futbolcusu Heung-Min Son

Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son, ülkesi Güney Kore'de yılın futbolcusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kore'de yılın futbolcusu Heung-Min Son
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 16:14
Güney Kore'de yılın futbolcusu Tottenham'da oynayan Heung-Min Son oldu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun ödülü kazandığı açıklandı.

Güney Kore Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkarken 9 gol atıp, 3 asist yaptı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.