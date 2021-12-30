Kore'de yılın futbolcusu Heung-Min Son

Güney Kore'de yılın futbolcusu Tottenham'da oynayan Heung-Min Son oldu.



Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun ödülü kazandığı açıklandı.



Güney Kore Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkarken 9 gol atıp, 3 asist yaptı.





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