Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın antrenmanlarına devam etti.

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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30 Haziran 2020 22:31
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Gruplar halinde yapılan çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.

 



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