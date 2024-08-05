Konyaspor'da gündem transfer. 2024-25 sezonunu hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar sağ bek transferine odaklandı.





Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Sağ bek pozisyonu için genç bir oyuncuyla anlaşmak istedik. Ama bonservis rakamları oldukça yüksekti. Teknik heyetle yaptığımız görüşmelerde kadromuz içinden bir ismi buraya devşirmek istedik. Ama olmadı. O pozisyonda bir eksiğimiz olduğu bariz. Oyucunun orada yetersiz olduğu gözlemlendikten sonra, Cuma akşamına kadar bir sağ bek transferini bitirmeye çalışacağız" dedi.



"Sağ beke yabancı gelecek"





Başkan Korkmaz konuşmasının devamında; "Kerem Kalafat ile de çok görüştük ama Süper Lig'de bize katkı sağlayacak oyuncu olarak düşünmedik. Yetiştirilecek bir oyuncu olarak düşündük. Konyaspor Akademisi'nden bu tarz oyuncuları yakalayacağımız düşünerek bu transferi askıya aldık. Sağ bek pozisyonuna bir yabancı oyuncu gelecek" diye konuştu.



Kaynak: yenikonya.com.tr





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