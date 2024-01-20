Konyaspor Niang için sıcak temasta

Süper Lig'de 21.hafta maçında pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Konyaspor, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor Niang için sıcak temasta
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20 Ocak 2024 15:12
Süper Lig'de 21.hafta maçında pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Konyaspor, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de üst sıralara çıkma hedefine kilitlenen Konyaspor, transferde gözünü Adana Demirspor'un yıldızına çevirdi.

BBN Haber Gazetesi'nin haberine göre, teknik direktör Fahrudin Ömeroviç, Mbaye Niang için yönetime olumlu rapor verdi.

Edinilen bilgiye göre oyuncunun geleceğinin Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ile Adana Demirspor başkanı Murat Sancak arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Başkan Murat Sancak'ın bu transfer için yeşil-beyazlı yönetimden bir miktar bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

Görüşmeler devam ederken, transferin olma ihtimalinin yüzde 50 olduğu aktarıldı.

Bu sezon Adana Demirspor'da 20 maça çıkan 29 yaşındaki Senegalli golcü Niang, 8 gol-2 asistlik katkı sağladı.

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