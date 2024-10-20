Konyaspor: "Kendi hatalarımızla goller yedik"

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor: 'Kendi hatalarımızla goller yedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2024 19:10
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak bireysel hatalardan yedikleri goller sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Dengeli müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz goller, tamamen kendi hatalarımız nedeniyle. Birinde oyuncumuz topa gitmedi, diğerinde de penaltıdan gol yedik. Mücadele gücümüz iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Keyifli bir müsabaka izlendiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz ve Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktaran Fatih Serkan Albayrak, daha öz güvenli oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery