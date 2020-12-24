Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı.



Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek sayısını ise 45+5. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.



Kayserispor'da Aaron Lennon, 54. ve 65. dakikalarda sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.



Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Konyaspor 18 puanla 10. sırada yer buldu. 9 maçtır kazanamayan ve 10 puanda kalan Kayserispor ise 19. sırada yer aldı.



Kayserispor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.



