Konyaspor, Kayseri'de 89'dan sonra geri döndü

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 89. dakikadan sonra bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve ligde 2 hafta sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Kayseri'de 89'dan sonra geri döndü
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24 Aralık 2020 18:03
Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek sayısını ise 45+5. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

Kayserispor'da Aaron Lennon, 54. ve 65. dakikalarda sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Konyaspor 18 puanla 10. sırada yer buldu. 9 maçtır kazanamayan ve 10 puanda kalan Kayserispor ise 19. sırada yer aldı. 

Kayserispor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.



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