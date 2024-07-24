Konyaspor, Galatasaray'dan istiyor!

Konyaspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın ile ilgileniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Galatasaray'dan istiyor!
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24 Temmuz 2024 08:03
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer için gözünü Galatasaray'a çevirdi

Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu'nu istedi. Eyüp Aydın, Konyaspor'a gitmeye sıcak bakmadı. Halil Dervişoğlu'nun durumu da şu anda kesin değil.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının ardından iki futbolcunun geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

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