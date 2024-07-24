Konyaspor, Galatasaray'dan istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer için gözünü Galatasaray'a çevirdi
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu'nu istedi. Eyüp Aydın, Konyaspor'a gitmeye sıcak bakmadı. Halil Dervişoğlu'nun durumu da şu anda kesin değil.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının ardından iki futbolcunun geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'dan Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu'nu istedi. Eyüp Aydın, Konyaspor'a gitmeye sıcak bakmadı. Halil Dervişoğlu'nun durumu da şu anda kesin değil.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararının ardından iki futbolcunun geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.