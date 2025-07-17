Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç'u makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.
Bu süreçte, Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.
Konyaspor'dan Ali Koç'a ziyaret!
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç'u makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Aston Villa'nın Fenerbahçe'den Bailey için talebi!
-
9
Galatasaray'da Sacha Boey'u ikna planı!
-
8
En-Nesyri'nin transfer rekorunu egale etti
-
7
Erden Timur'dan geri dönüş yanıtı!
-
6
Bournemouth'tan Zabarnyi için 68 milyon euro'luk talep!
-
5
Galatasaray'dan 'İtalya'ya satmayın' maddesine onay!
-
4
İrfan Can Kahveci'den "Kulüp bul" talimatı: Beşiktaş takipte!
-
3
Liverpool'dan Isak'a 138 milyon euro!
-
2
Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
-
1
Galatasaray'da Hakan için görüşme!
- 01:38 Konyaspor'dan Ali Koç'a ziyaret!
- 01:14 Jadon Sancho adım adım Juventus'a
- 01:05 Shelbourne ve Ludogorets, 2. tura yükseldi
- 01:02 Gençlerbirliği, Joca'ya veda etti
- 00:38 IFAB'dan yeni kurallar için hazırlık!
- 00:27 Mbappe'nin jesti başına dert açtı!
- 23:37 Mourinho, Portekiz kampında Duran ile bir araya geldi
- 23:05 Erencan Yardımcı, Braunschweig yolunda!
- 22:39 Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan kararı!
- 22:23 RB Leipzig resmen açıkladı: Johan Bakayoko
- 22:08 Larne, Konferans Ligi'nde 2. tura yükseldi!
- 22:00 Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
- 21:51 Genç Millilerimiz, Kosova'yı farklı mağlup etti
- 21:37 UEFA'dan Arsenal Tivat'a şike cezası!
- 21:18 Başakşehir'den farklı galibiyet!
- 21:03 Beşiktaş'ın genç oyuncusu sakatlandı!
- 21:02 Barcelona'nın yeni 10 numarası Lamine Yamal
- 20:37 Vali Çiftçi, Konyaspor'u ziyaret etti
- 20:30 Jhon Duran, Portekiz kampına katıldı!
- 20:17 Gedson Fernandes'e yeni talip: Nottingham Forest
- 20:08 Hatayspor, Vanspor'u hazırlık maçında mağlup etti!
- 19:55 Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!
- 19:51 Bruno Petkovic, Kocaelispor'da
- 19:41 İşte Trabzonspor'un hazırlık maçı programı!
- 19:35 FC 26'dan Türkiye'ye müjde geldi
- 19:30 Inter'den 40 milyon £'luk hamle: Lookman!
- 19:24 Beşiktaş, hazırlık kampında ilk mağlubiyetini aldı!
- 19:14 Milli takım, Bulgaristan ile Bursa'da karşılacak!
- 19:02 Fenerbahçe'den "Mourinho-Duran" iddiasına yalanlama
- 18:46 Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı!
- 18:45 FIFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!
- 18:37 Fenerbahçe Beko'nun eski ismi Anadolu Efes'te
- 18:09 Union Saint-Gilloise'nin istediği Türk isim!
- 17:57 Galatasaray'dan 'İtalya'ya satmayın' maddesine onay!
- 17:33 Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine Sertaç Komsuoğlu geçti
- 17:22 Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
- 17:18 Samsunspor, Okan Kocuk ile nikah tazeledi
- 17:13 Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun'u açıkladı!
- 17:07 Rodrigo De Paul, Amerika yolcusu!
- 16:57 Lazio'ya Maurizio Sarri şoku!
- 16:51 Vanspor FK'nın yeni transferi Crespi: "Güzel bir aile olduk"
- 16:43 Samet Akaydın'dan flaş Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması!
- 16:42 Mehmet Türkmen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!
- 16:32 Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı
- 16:16 Hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub-Birkirkara maçını yönetecek
- 16:15 Morata'nın transferine Galatasaray engeli!
- 16:11 Erden Timur'dan geri dönüş yanıtı!
- 16:02 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı
- 15:56 Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı
- 15:42 Nicolas Pepe, iki yıl daha Villarreal'de
- 15:41 Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da sezonun oyuncusu!
- 15:20 Fenerbahçe'den kullanılmayan rüçhan hakkına ilişkin açıklama
- 15:20 Emirhan Topçu'dan geleceği için açıklama!
- 15:14 Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
- 15:05 Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrılıyor
- 14:53 Galatasaray'da Hakan için görüşme!
- 14:48 TFF Temsilciler Kurulu talimatında değişikliğe gidildi
- 14:43 Samsunspor, Andre Horta yarışında!
- 14:33 Harrison: "Kyrie'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerliyor"
- 14:33 Knicks, kadrodaki boş yeri için Simmons ve Shamet'le görüşüyor
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL