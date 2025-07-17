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Konyaspor'dan Ali Koç'a ziyaret!

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

calendar 17 Temmuz 2025 01:38 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 01:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Konyaspor.org
Konyaspor'dan Ali Koç'a ziyaret!
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Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Bu süreçte, Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçmiş dönemlerden kaynaklanan borç, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.

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