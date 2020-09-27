



Konyaspor'un 11'i: Sehic, Skubic, Uğur, A. Kerim, Guilherme, Amir, Marko, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi





Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, NSakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

BEŞİKTAŞ'TA ATIBA YOK





4 MAÇTA TEK GALİBİYET

ABOUBAKAR'IN LİSANSI ÇIKTI

İKİ TAKIMIN 39. MAÇI

SON 17 MAÇIN 8'İ BEŞİKTAŞ

KONYA'DA OYNANAN MAÇLAR

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak. Bu kritik maçı'nden de ANBEAN canlı olarak takip edebilirsiniz.Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı.Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'indi mağlup etti.Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.