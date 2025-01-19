Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor evinde Hakan Keleş'in yönetimindeki Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Burak Pakkan'ın yönettiği maçta Konyaspor'un gollerini; 20. dakikada Blaz Kramer, 63. dakikada yine Blaz Kramer ve 82. dakikada Umut Nayır kaydetti.



Kasımpaşa'nın gollerini ise 53. dakikada Josip Brekalo, 70. dakikada Gökhan Gül ve 88. dakikada Antonin Barak kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Konyaspor 22 puana ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahasına gönderilen topta Taylan Aydın'ın ters kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



12. dakikada Guilherme'nin sağ köşeden kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topa gelişine vuran Oğulcan Ülgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



19. dakikada Konyaspor öne geçti. Adil Demirbağ'ın pasında Kramer'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



32. dakikada sol köşeden Guilherme'nin kullandığı kornerde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.



33. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası önünden pasında topla buluşan Kramer'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı önledi.



49. dakikada orta saha mücadelesinde topu önünde bulan Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



52. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Fall'un sağ kanattan ortasında Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çıkardı. Pozisyonun devamında Brekalo'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



63. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.



68. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



70. dakikada konuk ekip yeniden beraberliği yakaladı. Brekalo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



81. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



87. dakikada konuk ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Serbest atışta topun başına geçen Barak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.





Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 72 Umut Nayir), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Ufuk Akyol), Tunahan Taşcı (Dk. 85 Prip), Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Ndao), Kramer



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Aydın (Dk. 87 Cafu), Sadık Çiftpınar, Rodrigues (Dk. 83 Espinoza), Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 90 Sadiku), Aytaç Kara (Dk. 83 Barak), Brekalo, Fall



Goller: Dk. 19 ve 63 Kramer, Dk. 81 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 52 Brekalo, Dk. 70 Gökhan Gül, Dk. 87 Barak (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 4 Jevtovic, Dk. 29 Bazoer, Dk. 86 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 29 Winck, Dk. 38 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)



