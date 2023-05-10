Konferans Ligi'nde yarı final maçları start alıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında perşembe günü iki maç oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı finalinde, İngiltere, İtalya, İsviçre ve Hollanda ekipleri mücadele edecek.



Medipol Başakşehir ile aynı grupa yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak.



Fiorentina, 1960-61 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürürken, Basel daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak Avrupa kulvarındaki en büyük başarısını elde etmişti.



Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını konuk edecek.



Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. AZ Alkmaar ise 1980-81 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi.



İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.









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