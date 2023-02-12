Köln, Frankfurt'u 3 golle devirdi

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stefan Baumgart'ın ekibi Köln ile Oliver Glasner'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 3-0 kazanırken, galibiyet golleri; 49. dakikada Timo Hübers, 71 ve 86. dakikalarda ise Ellyes Skhiri'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Köln puanını 26'ya yükseltirken, Eintracht Frankfurt 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Köln deplasmanda Stuttgart'a konuk olurken, Frankfurt evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.
Rhein Energie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 3-0 kazanırken, galibiyet golleri; 49. dakikada Timo Hübers, 71 ve 86. dakikalarda ise Ellyes Skhiri'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Köln puanını 26'ya yükseltirken, Eintracht Frankfurt 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Köln deplasmanda Stuttgart'a konuk olurken, Frankfurt evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.
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