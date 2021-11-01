Koeman: 'Bana 12 milyon euro paramı verin!'

bekleneni veremediği için sözleşmesi tek taraflı sonlandırılan12 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.Barcelona'nın tecrübeli çalıştırıcıdan bu tazminatta indirime gitmesini beklediği ancakböyle bir düşüncede olmadığı belirtildi.İspanyol basını, Koeman'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hollandalı çalıştırıcının, tazminatında indirim yapmayacağını ve son kuruşuna parasını almak istediğini sayfalarına taşıdı.Koeman'ın Barcelona'nın anlaşmayı tek taraflı fesih etme yetkisinin olmadığı ve Katalan ekibinin bu ücreti kendisine ödemek zorunda olduğunu söylediği vurgulandı.Laporta, daha önce yaptığı açıklamadademişti.Koeman'ın bu yaklaşımlarının ardından tarafların anlaşma ihtimal ortadan kalktı.