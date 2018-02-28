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Kocaman'dan derbiye özel Valbuena sistemi!

Vodafone Park'ta bir kez daha Beşiktaş karşısına çıkacak Fenerbahçe'de Valbuena'lı bir ilk 11 düşünülüyor. Takımın savunma tarafının sekteye uğramaması adına ise özel bir sistem üzerinde duruluyor.

Kaynak: Milliyet
Kocaman'dan derbiye özel Valbuena sistemi!
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28 Şubat 2018 08:31
Fenerbahçe'de, ligdeki Beşiktaş yenilgisini, kupada telafi etmeyi planlıyor. Vodafone Park'ta, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına çıkacak Fenerbahçe'de özellikle kadro konusunda farklılıklar bekleniyor. Mathieu Valbuena'yı ilk 11'de düşünen teknik heyet, buna uygun bir de sistem arıyor. Aykut Kocaman ve ekibi, bilhassa takım savunmasını ön planda tutuyor.

Fransız yıldızın hem hücuma çıkarken yaptığı top kayıpları hem de takım savunmasına beklenen katkıyı sunamaması bazı endişeler yaratıyor.

Ancak sarı-lacivertli heyet, dirençli bir orta saha eşliğinde Valbuena'nın serbest stilde oynaması planlarını yapıyor. 4-3-2-1 sistemi de en çok üzerinde durulan sistem olarak dikkat çekiyor.

Dirar-Mehmet Topal-Souza üçlüsünün direnç sağlaması beklenirken, Valbuena'nın daha çok oyun kurucu tarzında Giuliano ile forvet arkasında görev yapması ön görülüyor.

Kanat önlemi

Ayrıca derbide beklerde Şener ve Hasan Ali ikilisinin yer alması da ihtimaller arasında. Kanatlardan gelecek akınların da beklerin temkinli olmasıyla kapatılması bekleniyor. Lig maçında kalesinde 37 orta görüp, Quaresma'yı tutamayan Fenerbahçe, kupada aynı hatayı yapmak istemiyor.

Çift yönlü sıkıntı

Orta sahaya çok önem veren Fenerbahçe'de özellikle çift yönlü oyununun eksikliği dikkat çekiyor. Souza-Mehmet Topal ikilisiyle belli bir direnç yakalansa da ileri dönük oyunda tıkanıklık oluyor. Ozan Tufan'ın şu an kadro dışı olması, Mehmet Ekici'nin sakatlık sonrası henüz fiziken toparlayamaması ve Oğuz Kağan ile Eljif Elmas'ın da yaşlarından dolayı henüz üst düzey seviyede erken bulunması alternatif sıkıntısı yaşatıyor.



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