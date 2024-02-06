Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor yeni transferini açıkladı
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06 Şubat 2024 19:27
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Macaristan kulübü Ferencvarosi arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Ferencvarosi formasıyla 4 resmi maça çıkan Kharaishvili bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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