12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Kocaelispor, Linetty ile ön protokol imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

calendar 12 Ağustos 2025 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Linetty, son olarak İtalya'nın Torino takımında forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
