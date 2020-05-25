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Kobe'nin annesine hediye ettiği yüzük, 206 bin dolara satıldı!

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, Lakers ile kazandığı şampiyonluk yüzüklerinden birinin, açık artırmada 200.000 doların üzerinde satıldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın, Lakers ile kazandığı şampiyonluk yüzüklerinden birinin, açık artırmada 200.000 doların üzerinde satıldığı açıklandı.

TMZ Sports'a göre Bryant, 1999-2000 sezonundan sonraki ilk şampiyonluğundan sonra, ebeveynlerine bir çift aynı yapılmış yüzük hediye etmişti. Bununla birlikte, Kobe'nin annesi Pamela Bryant, Kobe'nin ailesi ile ayrı düşmesi sonrasında yüzükleri satmaya çalışmıştı.

TMZ'ye göre Kobe, ebeveynlerinin yüzükler de dahil olmak üzere altı eşyayı satmasına izin veren bir anlaşmaya varmadan önce, satışı durdurma davası açmıştı. Eşyaların, özel bir koleksiyoncuya 280.000 dolara satıldığı söylendi.

Özel koleksiyoncu, Kobe Bryant hatıralarının en büyük koleksiyonu için bir açık artırmanın düzenlenmesine yardımcı olan aynı grup olan Goldin Auction'a gitti. Özel koleksiyoncu, 2016'da altı yüzüğün tamamı için ödenen değerin neredeyse aynı miktarına satış yapmış oldu. Yüzük için gelen son teklif 206.080 dolardı.




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