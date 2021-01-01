Kobe ve Jordan'ın özel antrenörü, farklarını açıkladı!

NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover, ikili arasındaki büyük farkın ne olduğunu açıkladı.



Kendisini Jordan benzeri bir şekilde geliştirmeye çalıştığı bilinen Kobe'nin, Los Angeles Lakers ekibi Chicago Bulls ile oynadığında, Jordan'dan bazı ipuçları alabilmek için takım otobüsünü uzun süre beklettiği bile söyleniyordu.



Grover, ikili arasındaki yaklaşım farkını şu şekilde dile getirdi:



"Kobe her şeyi bilmek isterdi. 'Bu idmanı neden yapıyoruz? Neden bu kadar tekrarı var? Neden bu? Neden şu?' gibi. Kobe, her zaman 'Neden, neden, neden?' diye sorardı, işin aslını öğrenmek isterdi.



Michael, daha çok 'Seni bir iş için tuttum. Bana sonucu ver yeter. Neden yaptığımı bilmeme gerek yok. Ama sorduğumda cevabı versen iyi olur.' gibi bir yaklaşıma sahipti.



Michael, duracağı zamanı bilirdi. 'Tamam, vücudumu dinlendireyim artık' derdi. Kobe'de bu olay tam tersiydi. Uyuyamazsa, 'Zamanım boşa gidiyor. Salona gidip birkaç şut atayım' diyen bir adamdı."



