Klopp: 'Madrid'e kazanmak için gideceğiz'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Real Madrid'e 5-2 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.



Klopp herşeyin istedikleri gibi gittiğini ancak üçüncü golden önce faul olmadığını ve kırılma yaşadıklarını belirterek, "Süper bir başlangıç yaptık, istediğimiz herşeye sahiptik. Atmosfer de olağanüstüydü. Sonra gol yedik, kesinlikle daha iyi savunma yapmalıydık. Yediğimiz üçüncü gol şaka gibi. Yediğimiz üçüncü golden önce faul yoktu. Maçın kırılma anı orasıydı." diye konuştu.



Alman teknik adam Madrid'deki rövanşa kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Oraya turu geçmek için yapacağız. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Çocuklara da bunu söyledim, bu çok büyük bir darbe oldu bizim için. Bir yenilgi, ancak ondan dersler çıkarmazsanız bir yenilgidir" ifadelerini kullandı.



Real Madrid, 15 Mart Çarşamba günü Liverpool'u çeyrek finale kalmak için evinde ağırlayacak.





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