Klay için Los Angeles Lakers iddiası!

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Bu sezon sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Klay Thompson'ın, eğer Golden State Warriors kendisine maksimum kontrat sunmazsa ve Los Angeles Lakers ekibi Anthony Davis'i kadrosuna katarsa, Lakers ile anlaşabileceği iddiası ortaya çıktı.ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Thompson ve Kevin Durant bu sezonun sonunda serbest oyuncu olacaklar ve Draymond Green'in sözleşmesi ise 2020'de sona eriyor.Klay, daha önce kariyerini Warriors ile tamamlamak istediğini belirtmişti.