Klay için Los Angeles Lakers iddiası!

Bu sezon sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Klay Thompson'ın, eğer Golden State Warriors kendisine maksimum kontrat sunmazsa ve Los Angeles Lakers ekibi Anthony Davis'i kadrosuna katarsa, Lakers ile anlaşabileceği iddiası ortaya çıktı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Lakers için en iyi senaryo, Anthony Davis'i eklemeleri ve ardından Golden State'in Klay Thompson'a maksimum sözleşme yapmaması. Klay'i maksimum miktardan biraz daha azına kadroda tutmaya çalışacaklardır. Ve eğer böyle olursa, Klay'in Lakers'ın Anthony Davis'e sahip olup olmadığına dikkat edeceğini söylemiştim."
Thompson ve Kevin Durant bu sezonun sonunda serbest oyuncu olacaklar ve Draymond Green'in sözleşmesi ise 2020'de sona eriyor.
Klay, daha önce kariyerini Warriors ile tamamlamak istediğini belirtmişti.