Kırgızistan'da kadınların okçuluk ilgisi

Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Bakıt Toktomatov, ülkede okçuluğa ilgi duyan kadın sporcuların sayısının arttığını belirtti.



Toktomatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Okçuluk Federasyonunun 2020 yılında kurulduğunu, eğitim ve yarışmalar düzenlediklerini söyledi.



Ülke genelinde yarısı kadın toplam 180 üyelerinin bulunduğunu, göçebelik geçmişi olan Kırgız halkının kültüründe okçuluğun önemli yer tuttuğunu dile getiren Toktomatov, "Ülkede ok atmak isteyen kadın sporcuların sayısı artıyor. Federasyona kayıtlı üyemizin sayısı 180. Bunların yarısı kadın sporcu." dedi.



Toktomatov, okçuluğun geleneksel spor dallarından bir tanesi olduğunu belirterek, Bişkek'teki Işenalı Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Fiziksel Kültür Enstitüsü'nde okçuluk eğitimi vermeye başladıklarını aktardı.



Kırgız gençlerin geninde ok atma yeteneğinin olduğunu ifade eden Toktomatov, Kırgızistan'da okçuluğa ilginin artmasının başlıca sebeplerinden "öze dönme süreci"nin başladığına işaret etti.



Toktomatov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başlayan Dünya Göçebe Oyunlarının, özellikle gençlerin geleneksel okçuluğa ilgisini artıran sebeplerden bir tanesi olduğunu kaydetti.



"Okçuluğa başlayarak duygularımın kontrolünü sağladım"



Geleneksel Okçuluk Federasyonu Üyesi inşaat mühendisi Aynagül Munduzova, küçüklüğünden beri okçuluğa merakının olduğunu belirterek, "Okçuluğa başlayarak duygularımın kontrolünü sağladım." dedi.



Munduzova, Geleneksel Okçuluk Federasyonunun kurulmasının ardından federasyona başvurduğunu, ok ve yayını satın alarak okçuluğa başladığını anlattı.



Kadınların duygusal olduklarına işaret eden Munduzova, "Oku atmak için önce kalbini rahatlatıyorsun. Daha sonra bilincini sakinleştiriyorsun. Ve oku hedefe bırakıyorsun. Hayatta olduğu gibi." diye konuştu.



Okçuluğa başlayarak psikolojik ve bedensel bir rahatlığa kavuştuğunu ifade eden Munduzova, "Rutin işlerden uzak olmaya başladım. Enerji dolu olmaya başladım." dedi.



"Hükümetlerin desteği ile okçuluk sporu bölgede yeniden popüler olmaya başladı"



Begimay Salmorbek de komşu ülke Kazakistan'dan gelerek Kırgızistan'da geleneksel okçuluk dersi alan kadın sporculardan biri.



Salmorbek, okçuluk becerisini keşfeden Kırgızistan Geleneksel Okçuluk Federasyon Başkanı Toktomatov'dan eğitim almaya başladığını aktardı.



Hükümetlerin okçuluk sporuna desteğini yakından hissettiğini ifade eden Salmorbek, "Hükümetlerin desteği ile okçuluk sporu bölgede yeniden popüler olmaya başladı." dedi.



Salmorbek, okçuluğun, yeni kültürleri ve insanları tanımak ve yeni dostluklar edinmek için güzel bir fırsat olduğunu vurguladı.