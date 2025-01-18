Kingsley Schindler: "Beşiktaş'tan 1 puan almak önemli"

Samsunsporlu oyuncu Kingsley Schindler, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kingsley Schindler: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak önemli'
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18 Ocak 2025 21:33

Samsunspor'un Ganalı oyuncusu Kingsley Schindler, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu "Çok önemli bir puan, takım olarak çok iyi savaştık. Burada bir puan almak önemli." dedi.

Kingsley, son dakikada çizgiden çıkardığı topla ilgili, "Son dakika olan pozisyonda gol yemediğimiz için çok mutluyum. Herkes gol yememek için çok mücadele etti. Ben de takıma katkı verdiğim için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

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