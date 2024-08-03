Kimmich'ten yeni sözleşme cevabı

Bayern Münih'in önemli isimlerinden Joshua Kimmich, yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu.



"BURADA RAHAT HİSSEDİYORUM"



Kulüple sözleşmesinin son yılına giren Alman yıldız, "Burada herkesle rahat bir şekilde konuşabilirsiniz, kapılar herkese açıktır. Elbette geçen sezon çok başarılı değildi. Kulüp ve benim için istediğimiz gibi olmadı ama şimdi açım ve enerji doluyum. Burada kendimi gerçekten rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.



ADI GEÇEN TAKIMLAR



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kimmich'in adı Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain ile anılmıştı.



2015'ten bu yana Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki futbolcu, Alman devinde çıktığı 390 maçta 42 gol attı ve 104 asist yaptı.





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