Kimmich attı Bayern evinde turladı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ağırladığı Arsenal'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kimmich attı Bayern evinde turladı
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17 Nisan 2024 23:54
Son güncelleme 18 Nisan 2024 00:25
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz devi Arsenal'i konuk etti.

Fazla poziyonun çıkmadığı ilk yarı golsüz şekilde tamamlandı.

İkinci yarıda ipleri eline alan Bayern Münih, 63. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçların 58'inde kalesini gole kapatan Manuel Neuer, bu alandaki rekorun sahibi oldu.

İlk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalan Bayern Münih bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırdı.

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