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Kim Tillie, Gran Canaria'da!

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan İspanyol ekibi Gran Canaria, Fransız oyuncu Kim Tillie'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: Fanatik
Kim Tillie, Gran Canaria'da!
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28 Temmuz 2018 15:52
Önümüzdeki sezon Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek olan İspanyol ekibi Gran Canaria, kadrosunu Kim Tillie ile güçlendirdi. 

Geçtiğimiz sezonu bir başka EuroLeague ekibi Olympiacos'ta geçiren Tillie, sakatlığı nedeniyle 5 ay kadar parkelerden uzak kalmış ve 10 EuroLeague maçında 3.8 sayı, 2.4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı. 

Olympiacos macerası öncesi İspanya'da Baskonia forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, takımının 2016 Final Four'unda mücadele etmesinde büyük pay sahibi olmuştu. 

Kariyerine Fransız ekibi ASVEL'de başlayan Kim Tillie, Baskonia öncesinde de bir başka İspanyol ekibi Murcia'nın kadrosunda yer almıştı. 

Fransa Milli Takımı forması da giyen tecrübeli oyuncu, 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan takımın da bir parçasıydı. 

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