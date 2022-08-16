Kim Min Jae'den ilk maçında göz kamaştıran performans!

İtalya Serie A'da 2022-23 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Napoli, Hellas Verona'ya konuk oldu. Luciano Spalletti'nin ekibi, rakibini deplasmanda 5-2 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Napoli'ye 3 puanı getiren goller 37' Khvicha Kvaratskhelia, 45' Victor Osimhen, 55' Piotr Zielinski, 65' Stanislav Lobotka ve 79. dakikada Matteo Politano'dan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise 29' Kevin Lasagna ve 48' Thomas Henry kaydetti.



Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-jae, 90 dakika sahada görev yaparken, Eljif Elmas 68. dakikada oyuna girdi. Hellas Verona'da ise Koray Günter maçın tamamında sahada kaldı.



HAREKETLERİ BÜYÜLEDİ



Mücadelenin 13. dakikasında kendi yarı alanından topla çıkan Kim Min-Jae, rakiplerini tek tek çalıma dizerek ceza sahası içinde verdiği pasla tehlike yarattı. Güney Koreli savunmacının bu hareketleri sosyal medyada büyük alkış alırken, sarı-lacivertli taraftarlar böylesine yetenekli bir futbolcuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



İLK MAÇTAN MÜTHİŞ PERFORMANS



Güney Koreli savunmacının İtalya'da nasıl bir başlangıç yapacağı merak ediliyordu. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan 25 yaşındaki savunmacı, istatistikeriyle dikkat çekti.



YÜZDE 90 İSABETLİ PAS YÜZDESİ YAKALADI



OPTA'nın verilerine göre, Kim Min-Jae, Verona-Napoli karşılaşmasında en fazla topla buluşan ve isabetli pas veren oyuncu oldu. 94 kez topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu 72 isabetli pas verdi, yüzde 90 isabetli pas yüzdesi yakaladı. 7 kez ikili mücadeleye giren başarılı savunmacı, 5 kez rakiplerine üstünlük sağladı. Kim Min Jae ayrıca 8 sahipsiz top kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ