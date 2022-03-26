'Kim'li Güney Kore'de ilginç istatistik

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde, İran'ı 2-0 yenerek Katar yolunda bir engeli daha aşan Güney Kore Milli Takımı, 29 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri ile final maçına çıkacak. F.Bahçe'nin başarılı oyuncusu Kim Min Jae'nin de formasını giydiği Güney Kore ile ilgili www.ole.com.ar'ın yaptığı bir araştırma haber ise hayli ilgi çekici.



Asya ekibinde forma giyen 5 futbolcu birbiriyle aynı soyadını taşıyor. Ancak 'Kim' soyadına sahip bu oyuncuların birbiriyle hiçbir akrabalık ilişkisi yok. İran'a karşı gollerin birini atan stoper Kim Young-Gwon'ın yanı sıra 3 savunma oyuncusu ve kaleci 'Kim' soyadını taşıyor. İstatistiklere göre 50 milyon kişinin yaşadığı Asya ülkesinde nüfusun yüzde 20'sinden fazlası da bu soyada sahip. Bir başka ilginç istatistik ise İran maçında ilk 11'de yer alan 5 oyuncu aynı soyada sahipken, yedek kulübesinde görev bekleyen diğer 12 oyuncu arasında bu soyadını taşıyan kimse yok.



