Kian Hansen: 'Fenerbahçe en büyük takımlardan''

Nordsjaelland forması giyen Kian Hansen Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gruptaki iki iyi takımın karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Kian Hansen ise ilk maçta istediklerini yapamadıklarını, şimdi bunun için bir fırsat olduğunu söyledi.
Müsabakanın Nordsjaelland için büyük bir maç olacağını da dile getiren Hansen, "Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi takip ettiklerini ve yarın nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediklerini belirten Hansen, "Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Hansen, son olarak taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ve Fenerbahçe'nin baskılı oyununu ilk maçta edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini sözlerine ekledi.
Gruptaki iki iyi takımın karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Kian Hansen ise ilk maçta istediklerini yapamadıklarını, şimdi bunun için bir fırsat olduğunu söyledi.
Müsabakanın Nordsjaelland için büyük bir maç olacağını da dile getiren Hansen, "Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi takip ettiklerini ve yarın nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediklerini belirten Hansen, "Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Hansen, son olarak taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ve Fenerbahçe'nin baskılı oyununu ilk maçta edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini sözlerine ekledi.
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