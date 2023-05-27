Kevin Punter, sezon sonuna kadar kimseyle görüşmeyecek!

Partizan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kevin Punter, şu an için kimseyle görüşmek istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kevin Punter, sezon sonuna kadar kimseyle görüşmeyecek!
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27 Mayıs 2023 17:19
Partizan'la olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Kevin Punter, daha şimdiden transferin gözdesi haline gelmiş durumda.

Özellikle Yunanistan basınında Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın Punter'ı kadrosuna katmak istediğine dair bazı dedikodular yer alıyor.

Yıldız oyuncunun menajeri Haris Papadopoulos, "Kevin bana 2022-23 sezonu resmi olarak bitene kadar hiçbir transfer görüşmesi yapmamamı istedi. Bildiğiniz üzere Adriyatik Ligi'nde Playofflar devam ediyor ve Partizan, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bu sebeple sezon bitene kadar hiçbir transfer görüşmesinin parçası olmayacağız. Kevin'la geleceğine dair sezon bittikten sonra oturup konuşacağız."
ifadelerini kullandı.

Bu sezon toplam 37 EuroLeague karşılaşmasında süre bulan Kevin Punter, maç başına 16.1 sayı, 2.1 ribaund ve 2.5 asist gibi dikkat çekici ortalamalarla mücadele etti. Punter, ayrıca bu sezon EuroLeague'in en iyi ikinci beşine seçildi.

 

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