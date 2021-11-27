Kevin de Bruyne: 'Küçükken Liverpool taraftarıydım'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, küçükken Liverpool taraftarı olduğunu söyledi.



Belçikalı yıldız, "Küçükken Liverpool'u tuttuğum yönündeki haberler doğru. Ailem ve ben Liverpool taraftarıydık." dedi.



Küçük yaşlarda Liverpool'da Michael Owen'ı örnek aldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Ben de genç yaşlarda, hızlı ve küçük bir forvet oyuncusuydum" dedi.





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