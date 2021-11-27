Kevin de Bruyne: "Küçükken Liverpool taraftarıydım"

Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, küçük yaşlarda Liverpool taraftarı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kevin de Bruyne: 'Küçükken Liverpool taraftarıydım'
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27 Kasım 2021 16:29
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, küçükken Liverpool taraftarı olduğunu söyledi.

Belçikalı yıldız, "Küçükken Liverpool'u tuttuğum yönündeki haberler doğru. Ailem ve ben Liverpool taraftarıydık." dedi.

Küçük yaşlarda Liverpool'da Michael Owen'ı örnek aldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Ben de genç yaşlarda, hızlı ve küçük bir forvet oyuncusuydum" dedi.


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