Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımının eski süperstarı Kevin Durant hakkında yaptığı yorumlarını çarpıtan medyaya tepki gösterdi.



Kerr, geçtiğimiz gün 2018-19 sezonunun Warriors takımına koçluk yapmanın, önceki sezonun 15-50 derece almış olan kadrosuna koçluk yapmaktan daha zor olduğunu itiraf etmiş ve manşetlerde yerini almıştı.



Durant'in ismini vermemiş olsa da, Brooklyn Nets süperstarı bu ifadeyi sosyal medyada görerek Twitter'da kısa bir tweet'le ("Bu bayağı komikmiş") yanıt vermişti.



İnternette yaşanan büyük kargaşadan sonra, Kerr konuyu bir basın toplantısında ele almak durumunda kaldı:



"Bunun gerçekle alakası yok. Korkunç derecede haksız bir itham. İnsanların okuyacağı ve bunun benim ifadem olduğunu düşüneceği bir şeyi, bağlamın dışına çıkararak Twitter'da herkesle paylaşmak çok sorumsuzca ve zarar vericiydi. Bu konuda çok kızgınım.



Bu saçmalık. Bunu siz de biliyorsunuz. Yıllar boyunca burada olup biten her şey için çok müteşekkiriz. Dönemimiz boyunca çok güzel anılarımız ve harika oyuncularımız oldu. Kevin de burada takdir gören biridir. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Harika bir dönem geçirdi. Ona her zaman en iyisini dileriz. Başından beri duruşumuz bu şekildeydi buna bu kadar kızmamın sebebi de bu. Çünkü tam bir saçmalık."



