Kerr, NBA'deki siyahi başantrenör azlığından yakındı!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'deki siyahi başantrenörlerinin eksikliğinden bahsetti.



NBA, Black Lives Matter hareketini desteklemede oynadığı aktif rol için bir organizasyon olarak çok övgüyü hak etse de, Kerr'e göre, NBA'deki önemli siyahi koç eksikliği, ligin belli şekillerde beyaz ayrıcalığını nasıl desteklediğini de anlatıyor.



Kerr, The Mercury News'den Jon Becker'a argümanını şu şekilde sundu:



"NBA'de bu konuda daha iyisini yapmalıyız. Birkaç yıl önce, sanırım 14 siyahi başantrenörümüz vardı. Bu yıl 30 takımdan sadece sanırım altı kişi var. NBA'in oldukça iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ama toplumun geri kalanı gibi, beyaz bir insan olduğunuzda doğal olarak avantajlar oluyor. Beyaz insanların, birçok siyahi insanın karşılaştığı fırsat eksikliğinin farkında olması önemlidir ve bizler de bunu ele almalıyız."



Şu anda ligde sadece beş aktif Afroamerikalı koç bulunuyor: LA Clippers'tan Doc Rivers, Detroit Pistons'tan Dwane Casey, Atlanta Hawks'tan Lloyd Pierce, Cleveland Cavaliers'dan JB Bickerstaff ve Phoenix Suns'tan Monty Williams.



30 NBA takımından sadece beşinde siyahi başantrenör bulunduğu için, dolayısıyla bugün ligde siyah ve beyaz koç sayısı arasında yadsınamaz bir eşitsizlik olduğu söylenebilir.



