Kerem ve Yunus vasatı aşamadı!

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu Trabzonspor maçında beklenenin çok uzağında kaldı.Yunus Akgün pas hatalarıyla dikkat çekerken, Kerem de isteksiz tavrına devam etti.Sarı kırmızılı yönetim, iki genç yıldızın performanslarını artırmak için maaşlarına zam yapma kararı almıştı.Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur iki oyuncuyla özel görüşmeler gerçekleştirdi. Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi.