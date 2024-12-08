Kerem, Portekiz'i salladı!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Guimaraes karşısında 1-0'lık galibiyette takımının tek golünü attı.



Kerem'in Benfica'ya galibiyeti getiren golü Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı.



ABola'da Benfica maçı için yapılan yorumda, "Benfica'nın şapkasından sadece tavşan Aktürkoğlu" çıktı yorumu yapıldı.



"GUIMARAES DUVARINI YIKTI"



Record ise, "Aktürkoğlu'nun golü galibiyeti getirdi." yorumunda bulundu.



Portekiz'den Somos Fanaticos'ta ise, "Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı." ifadeleri yer aldı.



PORTEKİZ PERFORMANSI



Benfica'da şu ana kadar 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 10 gl attı ve 4 asist yaptı.



