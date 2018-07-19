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Kerem Demirbay'dan Mesut Özil'e destek!

Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Mesut Özil'e destek açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kerem Demirbay'dan Mesut Özil'e destek!
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19 Temmuz 2018 19:55
Alman basını tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay destek oldu.

Alman Kicker gazetesine konuşan Kerem Demirbay, ''Mesut'un sorgulanacak bir tarafı yok. Almanya Milli Takım formasını benim gibi, herkes gibi o da büyük bir gururla giyiyor.'' sözlerini kullandı.

''MESUT'A SAYGI DUYMALISINIZ!''

Mesut Özil'in Milli maçlar sırasında Almanya marşını okumamasını da değerlendiren Demirbay, ''Mesut'un milli marşı söyleme gibi bir zorunluluğu yok. Türk asıllı olduğu için değil ama böyle yapmaya karar veriyor, saygı duymalısınız.'' diye konuştu.

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