Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray'da Kerem Demirbay'a talip çıktı.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta...
SEZON SONU RESMİ TEKLİF
Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor.
ÖNCELİĞİ ALMANYA
Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Kerem bu sezon 33 maçta görev alırken Galatasaray'a 3 asistlik katkı sağladı.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta...
SEZON SONU RESMİ TEKLİF
Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor.
ÖNCELİĞİ ALMANYA
Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Kerem bu sezon 33 maçta görev alırken Galatasaray'a 3 asistlik katkı sağladı.
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