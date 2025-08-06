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Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerine devam ediyor. Portekiz basını, Benfica'nın, milli futbolcunun transferinden 22-25 milyon euro bonservis kazanabileceğini duyurdu.

calendar 06 Ağustos 2025 19:38 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 19:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!
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Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi.


FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu ise, Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiğini duyurdu.

ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

FENERBAHÇE RESMİYETE DÖMEK İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Milli yıldız, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

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