"Kerem Aktürkoğlu ne yapıyor?"

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu performansıyla eleştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Kerem Aktürkoğlu ne yapıyor?'
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05 Eylül 2022 22:49
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçının ilk yarısında performansı nedeniyle eleştirilen isimlerden oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçının ikinci yarısı başlarken oyundan alındı ve yerine Emin Bayram girdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi. Tugay Kerimoğlu "Kerem Aktürkoğlu 35 kez topla buluşmuş, 18 kez top kaybı yaşamış. Burada bir problem var." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay ise "Kerem Aktürkoğlu, bu performansıyla ya oyundan alınmalı ya da hiç oynatılmamalı. Bazı oyuncular, sırf Türk pasaportu olduğu için oynuyor." ifadelerini kullandı.

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