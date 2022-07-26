Kerem Aktürkoğlu için Lyon iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.Yeni sezon öncesi takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan isimlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu...Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun geleceğine dair dikkat çeken gelişmeler yaşandı.Okan Buruk'un ilk 11 planları arasında yer alan milli oyuncuya Fransız devi Lyon talip oldu.Akşam'ın haberine göre, Dubois transferinde yakın ilişiki kuran iki takımın bu kez Kerem için bir araya geleceği iddia edildi.Piyasa değeri 16.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartların oluşması halinde ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan milli oyuncu için Lyon'un 10 milyon Euro teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.Galatasaray'ın ise Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücretin verilmesi durumunda anlaşmanın sağlabileceğini Fransızlara söylediği aktarıldı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından olan milli futbolcu, oynadığı 51 maçta 13 gol ve 12 asistlik katkı vermişti.