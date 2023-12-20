Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ağlarını sarsan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor
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20 Aralık 2023 23:13
Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.

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