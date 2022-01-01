Kemba: "Knicks'te, alıştığımdan farklı bir roldeyim..."

New York Knicks point guardı Kemba Walker, Knicks'teki rolünün "alıştığından farklı" olduğunu söyledi.



Kemba, maç başına 26 dakika civarı sahada kalarak 12.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla, istatistik bazında NBA kariyerindeki en kötü sezonunu geçiriyor.



31 yaşındaki oyuncu, hücumda alışkın olmadığı biçimde diğer oyuncularla rol paylaşımı yapma durumuna adapte olmaya çalışıyor. Ayrıca Walker'ın Knicks başantrenörü Tim Thibodieau'nun kararı nedeniyle forma giymediği maçlar da olmuştu.



Kemba, bu durumun kendisi için "alıştığından farklı" olduğunu açıkladı:



"Skor üretebilen birçok oyuncumuz var ve benim üzerimden oynamıyoruz. Daha çok ben onların üzerinden oynuyorum ve sıramı bekliyorum. Ayrıca halen hangi noktalarda agresif olmam gerektiği gibi durumları da öğrenme sürecindeyim. Uzun lafın kısası, benim için alıştığımdan farklı bir durum."



Kemba, New York'un bu sezon oynadığı 52 maçın 31'inde forma giyebilmişti.



